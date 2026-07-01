Ahora

Una propuesta muy criticada

Un 'aguilucho' de oro al más puro estilo fascista: la nueva ocurrencia megalómana de Trump para celebrar el 250 aniversario de EEUU

Los detalles El presidente estadounidense ha propuesto sustituir el sello presidencial del balcón de la casa blanca por un águila dorada de dos metros y medio de altura.

Un 'aguilucho' de oro al más puro estilo fascista: la nueva ocurrencia melanómana de Trump para celebrar el 250 aniversario de EEUU

La megalomanía de Donald Trump no tiene límites, y la celebración de los 250 años de historia de Estados Unidos está siendo la mejor muestra de ello. El presidente ha hecho público su próximo antojo para conmemorar el cuarto de milenio de la primera potencia mundial: sustituir el sello presidencial del balcón de la Casa Blanda por un águila dorada.

Concretamente, se trata de un águila de dos metros y medio de altura que ya ha recibido enormes críticas en EEUU, ya que es más parecida al escudo de armas de Rusia que al emblema nacional estadounidense, el águila calva.

También ha sido duramente criticado el hecho de que el diseño se haya realizado con inteligencia artificial, algo que se ha descubierto por varios errores evidentes, como que el escudo que acompaña al águila solo cuente con once estrellas en lugar de las trece tradicionales que hacen referencia a las colonias que fundaron el país tras la Guerra de la Independencia.

Pero si algo ha molestado en muchos sectores de la sociedad estadounidense es el más que evidente parecido de este águila con los símbolos del Tercer Reich y las águilas utilizadas por los líderes fascistas del siglo XX en Europa.

Del mismo modo, tampoco ha agradado ver que el presidente destina recursos públicos a este tipo de símbolos mientras los estadounidenses siguen pagando las consecuencias económicas de la guerra de Irán cuatro meses después del inicio de un conflicto en el que Estados Unidos gasta 500 millones de dólares al día.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.

Las 6 de laSexta

  1. El fantasma del fraude electoral: PP y Vox entran en una batalla para ver quién mete más miedo de cara a las elecciones
  2. Orden de busca y captura a Vito Quiles: la Policía se persona en su casa y en el canal ultra para el que trabaja
  3. Vox saca a relucir su homofobia y carga contra el Orgullo LGTBIQ+: "Dudoso gusto. Bochornoso. Teatro ridículo"
  4. "Venía envuelto en sus sábanas": improvisan una morgue en el puerto de La Guaira para acoger miles de cadáveres tras los terremotos
  5. La UE comienza a aplicar la tasa de tres euros a los paquetes baratos extracomunitarios
  6. El Gobierno de Juanma Moreno reduce un 14% los agentes de extinción de incendios al inicio de la campaña de alto riesgo en Andalucía