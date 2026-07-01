Un 'aguilucho' de oro al más puro estilo fascista: la nueva ocurrencia megalómana de Trump para celebrar el 250 aniversario de EEUU

Los detalles El presidente estadounidense ha propuesto sustituir el sello presidencial del balcón de la casa blanca por un águila dorada de dos metros y medio de altura.

La megalomanía de Donald Trump se refleja en su propuesta para conmemorar los 250 años de Estados Unidos: reemplazar el sello presidencial del balcón de la Casa Blanca con un águila dorada de dos metros y medio. Esta iniciativa ha recibido críticas por su similitud con el escudo de armas de Rusia y por haber sido diseñada con inteligencia artificial, lo que ha provocado errores como la omisión de dos estrellas en el escudo. Además, el parecido del águila con símbolos del Tercer Reich ha generado indignación, al igual que el gasto público en este proyecto mientras el país enfrenta las consecuencias económicas de la guerra de Irán.

La megalomanía de Donald Trump no tiene límites, y la celebración de los 250 años de historia de Estados Unidos está siendo la mejor muestra de ello. El presidente ha hecho público su próximo antojo para conmemorar el cuarto de milenio de la primera potencia mundial: sustituir el sello presidencial del balcón de la Casa Blanda por un águila dorada.

Concretamente, se trata de un águila de dos metros y medio de altura que ya ha recibido enormes críticas en EEUU, ya que es más parecida al escudo de armas de Rusia que al emblema nacional estadounidense, el águila calva.

También ha sido duramente criticado el hecho de que el diseño se haya realizado con inteligencia artificial, algo que se ha descubierto por varios errores evidentes, como que el escudo que acompaña al águila solo cuente con once estrellas en lugar de las trece tradicionales que hacen referencia a las colonias que fundaron el país tras la Guerra de la Independencia.

Pero si algo ha molestado en muchos sectores de la sociedad estadounidense es el más que evidente parecido de este águila con los símbolos del Tercer Reich y las águilas utilizadas por los líderes fascistas del siglo XX en Europa.

Del mismo modo, tampoco ha agradado ver que el presidente destina recursos públicos a este tipo de símbolos mientras los estadounidenses siguen pagando las consecuencias económicas de la guerra de Irán cuatro meses después del inicio de un conflicto en el que Estados Unidos gasta 500 millones de dólares al día.

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