Seis comunidades autónomas, en alerta por las intensas nevadas en el regreso del frío invernal a España

El invierno ha vuelto. O, más bien, el frío invernal ha vuelto. Ha vuelto con bajas temperaturas. Con lluvias. Ha vuelto con nieve. Con bastante nieve. Con unas nevadas que tienen en alerta hasta a seis comunidades autónomas y que hacen que haya que extremar la precaución en las carreteras.

Por son un total de 22 las que tienen avisos en España. Porque, a pesar de que no es obligatorio el uso de cadenas, hay que evitar riegos. Porque está habiendo cortes en Sierra Nevada, en Granada. Y es que la nieve se está dejando notar en la Comunidad de Madrid, en Cuenca, en Segovia y en una provincia de Teruel que cuenta con nueve vías en aviso.

No han dejado de trabajar las máquinas quitanieves. El Monasterio de El Escorial, en Madrid, completamente nevado. Muchos, en la sierra, han aprovechado para esquiar. Para jugar con la nieve. Una nieve que ha copado las calles de La Rioja. En Pamplona no ha dejado de nevar, pero no ha llegado a cuajar en las vías.

Cien litros por metro cuadrado en Almería

Y ya no solo es la nieve, sino también la lluvia. En Almería, en Pulpí, las calles están completamente inundadas y se han alcanzado incluso los 100 litros por metro cuadrado.

La situación, igualmente complicada tanto en Murcia como en la Comunitat Valenciana, donde desde esta madrugada no ha dejado de llover. Las lluvias, además, se van a intensificar en la zona del Mediterráneo. Las nevadas, eso sí, irán a menos.