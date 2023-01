La nieve que ha caído en buena parte de España ha afectado a muchas personas, especialmente a aquellas que tienen que desplazarse por carretera para llevar a cabo sus trabajos. Es el caso de José Antonio, que al volver de Alemania se encontró con la sorpresa de la nieve en Pagozelai (Navarra).

"Vengo de Alemania, paré 24 horas a descansar y me han dejado aquí. Me dicen que la quite -la nieve- con una pala, yo no tengo pala", lamenta. Cuando pasa una máquina quitanieves, el enfado del camionero va a más ante la negativa de que le ayuden a quitar la nieve que bloquea a su camión.

"¿Nos dejáis tirados aquí o qué? ¡Mira dónde estoy! Tengo que trabajar... me tiro dos días quitando nieve", critica. Finalmente, José Antonio ha logrado sacar su camión y dirigirse a Madrid para proseguir con su trabajo.