Cómo librarte de la ola de calor, en un folio

26 de junio de 2019 y ya estamos en la primera ola de calor del año... y eso es muy preocupante. Se esperan temperaturas excepcionales tanto por lo altas que serán como por los lugares en los que estarán: las alertas llegarán a 33 provincias el viernes, según el Servicio de Meteorología de laSexta.

Ante tales temperaturas, las alarmas se disparan: hay que tener muchas precauciones, especialmente con los más vulnerables (menores, ancianos y personas con enfermedades crónicas a las que les afecta el calor), tal y como destaca el Ministerio de Sanidad en sus recomendaciones para el periodo estival.

En el dibujo que acompaña estas líneas se muestran las principales claves a seguir durante estos días, aunque no son las únicas. Lo principal y esencial es mantenerse hidratado: es decir, beber incluso aunque no se tenga sed. Eso sí, no sirve cualquier bebida: los expertos recomiendan no abusar de bebidas con cafeína, alcohol o con grandes cantidades de azúcar, "ya que pueden hacer perder más líquido corporal", explica el Ministerio de Sanidad.

Además de esto, es menester permanecer en lugares frescos, que estén a la sombra o climatizados, y refrescarse con asiduidad. Esto incluye, claro, evitar salir a la calle durante las horas más calurosas y, por supuesto, no hacer deporte en estos tramos horarios, especialmente entre las 12.00 y las 17.00h.

Si hay que salir a la calle, lo recomendable es cubrirse bien, especialmente la cabeza, y usar ropa con tela ligera (mejor si es de algodón, holgada y que deje transpirar) y de colores claros. También es aconsejable que las comidas sean ligeras y que estén protagonizadas mayoritariamente por frutas y verduras, que ayudan a reponer las sales que se pierden con el sudor.

Crisis climática

Esta ola de calor pone sobre la mesa algo mucho más preocupante: no es que las temperaturas sean altas (cualquiera podría decir que es normal que haga calor en verano), es que el verano cada vez se adelanta más y es más intenso. Así lo ha dicho en 'Al rojo Vivo' David Barriopedro, investigador del CSIC en el IGEO: "hay datos de que, en algunos puntos, el verano se está adelantando a un ritmo de día por año como consecuencia del cambio climático", ha alertado.

Esto quiere decir que las olas de calor van a ser cada vez "más frecuentes, más intensas y más duraderas", además de llegar antes cada año.

Pese a que son muchos los motivos que explican el por qué de esta y otras olas de calor, Isabel Zubiaurre, meteoróloga de laSexta, explica que la crisis climática es uno de los motivos aunque, claro, no el único: "Una de las causas principales de este tipo de fenómenos persistentes y cada vez más adelantados podría ser, justamente, el cambio de la temperatura entre la zona polar y los trópicos. Al haber una diferencia de temperatura mucho menor, estas olas de calor, o de frío, según la época del año en la que nos encontremos, podrían ser mucho más persistentes y duraderas". Este fenómeno tiene un nombre: amplificación cuasi resonante.

Cómo actuar en caso de insolación o golpe de calor

Si tú o alguien de tu entorno sufre un problema relacionado con las altas temperaturas, se debe actuar de la siguiente manera. En los casos comunes, lo más aconsejable es parar toda actividad durante varias horas y descansar en un sitio fresco hasta recuperarse. También, ingerir zumos ligeros, agua o bebidas deportivas y acudir al médico para revisar el estado de nuestro cuerpo.

Si el problema es grave, como un golpe de calor, que se produce cuando el cuerpo es incapaz de controlar la temperatura, que puede superar los 40 grados, es esencial llamar de forma urgente a una ambulancia y mantener el cuerpo frío con varios métodos; entre ellos, trasladarse a una habitación oscura, poner paños de agua fría sobre el cuerpo o darse una ducha fría.

En el caso de las quemaduras provocadas por la intensidad del sol, es tan importante ponerse crema de protección antes de entrar en contacto con la luz solar, pero también durante y después. Y se debe hacer aunque el día no sea muy caluroso. De esta forma, se evita que las quemaduras se agraven.