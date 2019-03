Tsipras: "Hoy la democracia vence al miedo, abriremos un nuevo camino en Europa"

El primer ministro griego afirmó que "hoy el pueblo heleno manda un mensaje de que tiene en sus manos su destino, hoy la democracia vence al miedo, la determinación vence a la propaganda del miedo". En un colegio electoral abarrotado por las cámaras y en medio del aplauso de ciudadanos, Tsipras lanzó también un mensaje europeísta al recalcar que el voto de hoy supone "un mensaje de determinación, no solo para permanecer, sino para vivir con dignidad en Europa".

"Soy muy optimista", dijo Tsipras, respecto al resultado en el referéndum que se celebra hoy sobre la propuesta de acuerdo de los acreedores a cambio del rescate. El primer ministro ha pedido a la población que se pronuncie con un rotundo "no" a la propuesta y ha asegurado que cualquiera que sea el resultado, inmediatamente después se sentará a la mesa de negociaciones para firmar un acuerdo con las instituciones (Comisión Europea, Banco Central Europeo, Fondo Monetario Internacional).

Por su parte, el socio de la coalición y líder de los nacionalistas Griegos Independientes, Panos Kamenos, afirmó que el "pueblo no tiene miedo" y no caerá en las "mentiras" que propagan algunos "análisis" sobre supuestas quitas a depósitos. Con ello, aludió a informaciones del diario británico Financial Times en la víspera del referéndum, según los que el Gobierno está preparando una quita a depósitos superiores a los 8.000 euros, afirmación que tanto el ministerio de Finanzas como la presidenta de la Unión Griega de la Banca, Luka Katseli, desmintieron categóricamente"El pueblo no tiene miedo. No olvidemos que en Grecia nació la democracia," dijo Kamenos, quien votó en un barrio en la costa de Atenas.