Los trabajadores de la recogida de basura de Parla comienzan una huelga indefinida tras no cobrar la nómina de diciembre

NO HAN COBRADO LA NÓMINA DE DICIEMBRE NI LA PAGA EXTRA

No han cobrado aún la nómina de diciembre ni tampoco la paga extra, así que los trabajadores de la recogida de basuras de Parla, en Madrid, se han puesto en huelga. Desde el día 1 de enero no recogen ningún desperdicio y la basura ya inunda las calles y las isletas de contenedores. La alcaldesa ha propuesto un calendadio de pagos a la empresa concesionaria pero aún no hay acuerdo.