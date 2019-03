El técnico designado para cortar la emisión: "Me voy a casa, no se cierra por mí"

El técnico de TVV designado para proceder a apagar la emisión de la televisión autonómica, Paco Signes, ha decidido abandonar el recinto sobre las nueve de la mañana y no ser quien lleve la televisión a negro, según ha señalado él mismo desde el recinto entrevistado por un redactor.

El empleado ha llegado al recinto de madrugada y según ha señalado le han avisado para que fuera, no ha querido decir quién, para "decir lo que se podía hacer" para apagar las emisiones. Paco Signes ha señalado que "por decisión propia y personal" ha decidido irse y no ser él quien proceda a apagar las emisiones. "Me voy a casa, no se cierra por mí".

Ha asegurado desconocer si se ha designado a otra persona para que realice esa actuacción.