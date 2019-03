Una sentencia evita que el ministerio de Hacienda desahucie a una mujer centenaria

El teléfono de Maria Luisa no para de sonar, han conocido la anulación de la sentecia que les obligaba a abandonar su piso en la calle Bailén de Madrid. Según explica, han recibido la noticia "llorando de alegría".



Tenían todo ya preparado en cajas de cartón para marcharse y ahora se las llevarán pero sólo temporalmente. Podrán regresar y además ninguno de lo vecinos tendrá que pagar las multas impuestas por no haber abandonado sus casas en 2006.



La lucha de Inocencia comenzó hace unos meses escribiendo al señor ministro de Hacienda para pedir que parara el desalojo y ahora recibe contenta la noticia. Su hija Beatriz afirma que "es una gran alegría" y que "no tenían razón ni motivos para portarse así".



Sin embargo, su familia continúa preocupada por cómo le puede afectar la mudanza con sus 104 años.



Fuentes del ministerio de Hacienda explican que se ha pedido el desalojo desde el año 2006 por el deterioro del edificio e insisten en que es temporal. Inocencia se asoma al balcón de su casa al que espera volver lo antes posible.