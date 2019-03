La revalorización de las pensiones: la enésima promesa incumplida de Mariano Rajoy

Mariano Rajoy es maestro en decir una cosa y hacer la contraria. Otra cosa no, pero consejos vende: “Conviene no engañar”, ha asegurado en más de una ocasión el presidente del Gobierno.

En pensiones, ahora ha dicho diego, pero hace tiempo dijo digo. “Hay una partida que no voy a tocar, es más, que voy a subirla: la revalorización de las pensiones” , decía un orgulloso Rajoy en el Congreso de los Diputados.

No ha cumplido nada

Machacó a Zapatero por subir “los chuches”. “Los chuches, va a subir el IVA de los chuches también”, acusaba Rajoy a Zapatero desde la oposición. Después desde el Gobierno, Rajoy fue el que subió “los chuches”. “He tenido que subir el IVA, aunque no me guste”, decía Rajoy ya como presidente.

Juró y perjuró que no tocaría Sanidad y Educación. “Hay que subir el gasto en Educación y Sanidad”. Rajoy mintió. Mintió como cuando dijo que no tocaría las prestaciones por desempleo.”No voy a cambiar las prestaciones”, contestaba a Rubalcaba en el debate previo a las elecciones .

Mintió, además, en ese mismo debate, porque dijo que no metería dinero público en la banca. Meses después con la inyección en Bankia, Rajoy se defendía diciendo que “el Gobierno no puede dejar que quiebre un banco”.

A parte de las mentiras, volaron sus promesas de mantener la deducción por vivienda. “Recuperaremos la deducción por vivienda” decía Rajoy. Poco más tarde lo que se oía desde el Gobierno era “vamos a suprimir la deducción por vivienda” que anunció el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

Desde que llegó al Gobierno, Rajoy ha dicho una, una verdad como un templo: “Haré lo que sea, aunque haya dicho que no lo haría” Por cumplir el déficit, este Gobierno tiene disparado otro déficit, el de credibilidad.