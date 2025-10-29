La Reserva Federal cumple con lo esperado al rebajar los tipos de interés en 25 puntos básicos

Lo detalles La entidad subraya que la incertidumbre sobre las perspectivas económicas sigue siendo "alta", por lo que continuará "pendiente" de los riesgos que pesan sobre el empleo y la inflación.

El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Reserva Federal de Estados Unidos ha reducido los tipos de interés en 25 puntos básicos, situándolos entre el 3,75% y el 4%. Este ajuste sigue a otro similar en septiembre, tras mantener los tipos congelados desde enero. La Fed observa una expansión económica moderada, con un crecimiento del empleo ralentizado y una inflación elevada. La incertidumbre económica persiste, por lo que la Fed está preparada para ajustar los tipos si es necesario. La decisión no fue unánime: Stephen Miran propuso un recorte mayor, mientras Jeffrey Schmid abogó por mantener los tipos. La Fed también finalizará su plan de reducción de balance.

El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) ha decidido bajar en 25 puntos básicos los tipos de interés, hasta el rango objetivo del 3,75% al 4%.

Este recorte sucede al decretado el 17 de septiembre en idéntica proporción, así como a las cinco veces consecutivas a partir de enero en las que el instituto emisor mantuvo el precio del dinero congelado. Antes de eso, rebajó la tasa de referencia en tres ocasiones desde septiembre de 2024.

"Los indicadores disponibles sugieren que la actividad económica se ha expandido a un ritmo moderado. El crecimiento del empleo se ha ralentizado este año y la tasa de desempleo ha aumentado ligeramente, aunque se ha mantenido baja hasta agosto. Los indicadores más recientes concuerdan con esta evolución. La inflación ha repuntado desde principios de año y se mantiene algo elevada", ha resumido la Fed.

En su comunicado, la entidad ha subrayado que la incertidumbre sobre las perspectivas económicas sigue siendo "alta", por lo que el órgano rector del banco central continuará "pendiente" de los riesgos que pesan sobre el empleo y la inflación, especialmente tras apreciar un incremento en los referidos al mercado laboral.

El FOMC ha indicado que, a la hora de modificar la tasa de referencia, analizará "con detalle" los datos entrantes, el entorno macroeconómico y el equilibrio de riesgos.

El instituto emisor ha asegurado que está "preparado" para ajustar los tipos de ser necesario, para lo que se estudiará las lecturas del mercado laboral, de inflación y sus expectativas de evolución futura, así como los efectos derivados de acontecimientos internacionales y financieros.

Por otro lado, la Fed ha comunicado la finalización de sus planes de reducción del balance desde el próximo 1 de diciembre. Así, se dejarán de reinvertir los principales de la deuda que venza entre bonos del Tesoro y titulizaciones hipotecarias.

Discrepancias de voto

La decisión no ha contado con la unanimidad de los miembros del Comité de Operaciones de Mercado Abierto (FOMC), puesto que Stephen Miran abogaba por un recorte de 50 puntos básicos frente a la mayoría. Por el contrario, el gobernador de la Fed de Kansas, Jeffrey Schmid, defendía mantener los tipos sin cambios.

La discrepancia de Miran es reseñable, dado que se enmarca en la guerra abierta entre el líder de la Fed, Jerome Powell, y Donald Trump, que insiste en bajar a toda costa el precio del dinero. Miran fue designado en septiembre por el mandatario republicano para que presionase para recortarlo de manera drástica.

Otros gobernadores alineados con la intención de Trump de rebajar los tipos, como la vicepresidenta del área de supervisión, Michelle Bowman, y Christopher Waller, votaron a favor del cuarto de punto acordado.

Cabe recordar que Bowman fue nominada para su cargo actual por el presidente, mientras que Waller figura en las quinielas para liderar la Fed cuando expire el mandato de Powell en mayo de 2026.

