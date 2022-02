Que la reforma laboral no hubiera salido adelante no habría sido únicamente un varapalo para el Ejecutivo de coalición, que consiguió unir los intereses de sindicatos y patronal en un mismo proyecto y que vería decaer su normativa estrella para este año. Si el decreto de la reforma laboral no era aprobado habría supuesto una grave pérdida de derechos para los trabajadores, que verían cómo se vuelve a la normativa de relaciones laborales del Gobierno de Mariano Rajoy.

Sin embargo, tras los votos positivos confirmados por PDeCAT y UPN en las últimas horas del miércoles, el Gobierno se ha asegurado los apoyos necesarios -que solo podría frenarse por errores en la votación- para una normativa que en un mes ha conseguido que el 15% de los contratos firmados en enero han sido indefinidos, el contrato por defecto en el nuevo mercado laboral. La cuota con la reforma de Rajoy era del 9%, por lo que en apenas un mes de vigencia ha levantado en seis puntos la estadística.

Un ejemplo es el de Jesica, camarera y una de las beneficiarias de la reforma negociada por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ya que ha convertido su contrato eventual en uno fijo. "Que me digan que me hacen fija, imagínate la alegría", dice.

Según los datos de Trabajo, y a pesar del incremento del paro registrado y el descenso de la afiliación -enero es tradicionalmente un mal mes para el empleo-, el mes pasado se firmaron el mayor número de indefinidos en los últimos diez años en enero: 238.700 fijos.

Un repunte que, de derogarse este jueves la reforma por no recibir el aval del Congreso, se frenaría en seco. "La conversión de estos contratos temporales a los indefinidos es bastante alta y por eso hay mayor contratación indefinida", opina el abogado laboralista Enrique Lozano.

Pero los efectos de esta reforma laboral no se dejan notar exclusivamente en la contratación. También en los salarios: numerosas subcontratas tendrán ahora que pagar en función del convenio sectorial y no del de empresa. En el caso de Eva, por ejemplo, la cuantía mensual será notable: "Ahora estoy cobrando cerca de mil euros pero aprobada ya la reforma laboral nos consta que tiene que llegar ya la subida de 200 euros", asegura.

Esto sucede también en el caso de Juanma. En su empresa se pagaba por convenio de multiservicios y no por el convenio del sector de la limpieza. "En el caso de algún compañero que trabaja de noche puede llegar a ser de 400 euros por nómina", apunta.

Esto es porque el convenio actual es mejor e incluye pluses que el de su subcontrata no tenía, como nocturnidad o transporte.