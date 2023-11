El secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, ha adelantado que el Gobierno cambiará los subsidios de paro para mejorar prestaciones y facilitar el empleo. Así ha asegurado que es "una de las primeras reformas" que planea del nuevo Ejecutivo en la inauguración de la Conferencia Europea de la Economía Social celebrada hoy lunes en San Sebastián.

No obstante, Pérez Rey ha asegurado que aún no hay hay "un modelo cerrado" para la reforma de los subsidios de paro, en la que trabaja el Gobierno en funciones, pero sí ha adelantado varios detalles y ha señalado que se está "trabajando" en ello.

Desestigmatizar el paro

Según el político del PSOE, el Ministerio no plantea un modelo decreciente de los subsidios, pero sí en una reforma que "no estigmatice a los parados, ni considere que la gente cobra un subsidio de poco más de 400 euros porque no quiere trabajar, o que se incorpora voluntariamente a laeconomía sumergida o también denominada economía 'B' para mantener un subsidio".

"Esto yo creo que es un verdadero dislate, y desde luego el Ministerio no lo comparte en ningún caso", ha incidido, para subrayar, a continuación, que "en España la gente que no trabaja es porque no tiene trabajo, no porque no quiere o porque vaya a vivir de 400 euros, que como pueden ustedes imaginar, pues desde luego no permite tampoco una vida demasiado holgada".

¿Cuándo se aprueba la reforma?

Pérez Rey ha recordado que "la reforma del nivel asistencial de desempleo es uno de los compromisos del Gobierno español con Europa" y así el Ministerio de Trabajo y Economía Social en funciones está trabajando para llevarla a cabo "cuanto antes", porque se tuvo que aplazar como consecuencia del adelanto electoral. "Esta será una de las primeras reformas que se llevarán a cabo", ha añadido.

Mejorar y simplificar las prestaciones

Según ha señalado, será una reforma que "mejore y simplifique las prestaciones asistenciales de desempleo". En este sentido, ha señalado que buscará nuevas oportunidades de empleo a las personas que no tienen trabajo.

Además, ha subrayado que "los españoles pueden estar absolutamente tranquilos, porque esa reforma al componente 23, esa reforma a nivel asistencial de desempleo, va destinada a simplificar y ampliar su protección, es decir, a mejorar nuestros sistemas actuales de protección y a dar nuevas oportunidades de empleo".

¿Qué sucede con los parados de larga duración?

Respecto a los parados de larga duración, ha señalado que "más de 600 millones de euros" de aportación a las Comunidades Autónomas tienen que destinarse "obligatoriamente" a "luchar contra el paro de larga duración", según lo acordado en la última conferencia sectorial de Empleo y Asuntos laborales.

A ello ha añadido que "el paro de larga duración ha tenido un protagonismo muy importante en el acuerdo programático" de Gobierno entre PSOE y Sumar. "De hecho está expresamente recogido el compromiso de que, durante 2024, todos los parados de larga duración puedan acceder a oportunidades de empleo, de formación o de reciclaje", ha incidido.

En este sentido, ha sostenido que las políticas activas y los servicios públicos de empleo "tienen que dar lo mejor de sí mismos para que la gente que esté buscando trabajo lo encuentre cuanto antes, que lo encuentre en las mejores condiciones" y "si esas políticas activas fracasan, hay que asegurar una adecuada red de protección social, tanto en la prestación contributiva como en la prevención".