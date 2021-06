Como cada año, con el verano llega una de las fechas marcadas a fuego por todo ‘fashion victim’: las rebajas de verano. Este 2021, todo parece indicar que las principales tiendas adelantarán el inicio de estos grandes descuentos, como ya ocurrió el año pasado. Tiendas como Zara, Mango o H&M tienen previsto dar el pistoletazo de salida a mediados de junio, aunque dependerá de la comunidad autónoma.

Aunque algunas tiendas online ya ofrecen descuentos especiales en muchas categorías, la mayoría de las tiendas físicas colgarán el cartel de rebajas el próximo 1 de julio. De este modo, muchos clientes intentarán ahorrarse un ‘pellizco’ en ese artículo que llevan tiempo deseando. Pero, ¿cuál es el origen de las rebajas en España?

¿Cuál es el origen de las rebajas?

El origen de esta práctica que muchos de nosotros nos hemos acostumbrado tiene su data de la década de los años 30, concretamente en Estados Unidos, según Europa Press. Tras la ‘Gran Depresión’, la gran crisis que hundió al país norteamericano, las empresas textiles Braham & Straus, Filene's, F&R Lazarus & Co, OH y Bloomingdale's se unieron para conformar Federated Department Stores Inc, un macrogrupo empresarial con el fin de hacer frente al descenso del consumo y reactivar la economía.

Federated Department Stores Inc., desde 2007 conocido como Macy’s, se convirtieron en unos grandes almacenes donde se puso en marcha un pago a plazos, bajo el lema ‘compre ahora y pague después’, para que la población pudiese adquirir artículos con facilidades de financiación.

No obstante, la verdadera revolución ocurrió cuando, meses más tarde, la cadena estableció unos días para dar salida al sobrestock de productos a un precio mucho menor que el habitual, recoge la agencia la agencia Europa Press. En ese momento nació la idea de las rebajas tal y como la conocemos hoy en día, donde las tiendas pueden desprenderse de los artículos de temporadas o años pasados a un precio inferior y dar entrada a nuevos productos.

Tal fue el éxito que, años más tarde, Fred Lazarus Jr, presidente de la compañía, convenció a Franklin Roosevelt, presidente de Estados Unidos, para que en 1939 adelantase una semana en el calendario la celebración del Día de Acción de Gracias para así disponer de más días de venta de productos y regalos navideños.

En España en 1935

Pese a que en España algunos expertos sitúan el inicio de estos descuentos especiales tras la Guerra Civil, en la década de los 40, el experto Alfred López en su libro ‘Ya está el listo que todo lo sabe' (Larousse, 2015) afirma que fue unos años antes. La primera tienda en colgar los carteles de liquidación por stock fue Sederías Carretas, después Galerías Preciados, durante el verano de 1935. A ella le siguieron otras muchas tiendas, como los almacenes El Encanto de La Habana.

Desde entonces, son muchas las tiendas y marcas que han seguido esta tendencia de vender a un precio menor los productos en ‘stock’, sobre todo en la época de verano y de invierno. En estas pasadas rebajas de enero, el gasto medio de los españoles fue de unos 227 euros, cayendo un 30% respecto a 2020. Sin embargo, en 2019 los españoles gastaron en ropa el pasado año una media de 584 euros.

¿Y en otros países?

En otros países europeos, como Italia, Inglaterra o Portugal, las rebajas no son una excepción. Muchos conglomerados y principales empresas, como Inditex, Nike o Adidas, también ofrecerán descuentos de hasta el 50% en muchas de sus prendas y accesorios.

En Reino Unido muchas tiendas cuelgan el cartel de ‘Sales’ [Rebajas, en inglés] dos veces al año: en invierno (el 26 de diciembre, el ‘Boxing Day’) y en verano (en julio). En otros países europeos como Alemania o Francia estos grandes descuentos también se dan dos veces al año, tras el invierno y el verano, durante alrededor de tres semanas, según el Centro Europeo del Consumidor de Alemania y Francia.

Lo mismo sucede en Italia: en enero y julio son los dos meses donde se da inicio oficialmente a la temporada de rebajas, con artículos al 50% y al 70%, aunque dependiendo de cada región las fechas se adelantan o se atrasan. Las rebajas de invierno este año se dieron entre el 12 y el 30 de enero durante 60 días, hasta finales de marzo. En las rebajas veraniegas, generalmente empiezan la primera semana de julio y duran hasta mediados o finales de agosto.