Proveedor de Cantoblanco: “Arturo Fernández se da de baja como administrador y no quiere saber nada”

Emiliano Ramos ha dejado de ser proveedor del grupo Cantoblanco. La empresa del vicepresidente de la CEOE, Arturo Fernández, le debe 258.000 euros. Un importante agujero para este empresario que ha tenido que ampliar sus créditos para sobrevivir. “Él se da de baja como administrador y no quiere saber nada de las empresas que le hemos estado suministrando”, asegura Emiliano.

No es el único al que el grupo Cantoblanco le debe dinero. También a parte de la plantilla, que muchos no han cobrado la nómina de junio. Pedro no quiere mostrar su identidad, pero si quiere explicar su situación como trabajador en la empresa. “La nómina de junio de toda la plantilla, del centro particular, todavía no se ha cobrado”, asegura el empleado.

Una situación extrema que, según ha podido saber laSexta Noticias, la empresa intenta paliar. Insisten en que no han despedido a nadie y que pagará los retrasos antes de finales de mes. Cantoblanco está inmerso en un proceso de reestructuración para pagar a sus proveedores. Una situación difícil porque los bancos, han cerrado el grifo, también para el vicepresidente de la patronal.