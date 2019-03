Primera vez en 23 años que cae la recaudación de Hacienda en la lucha contra el fraude

Según el sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), las inspecciones se concentran en los pequeños empresarios en lugar de perseguir a las multinacionales. "El 75% de los efectivos de la Agencia Tributaria no se dedica al gran fraude", asegura Manuel Redal, consejero del sindicato de Técnicos de Hacienda.

Hacienda, por su parte, afirma que esta caída es "excepcional" y que está impulsando un plan especial para obtener unos ingresos adicionales de más de 1.500 millones de euros.

Natalia sabe lo que es rendir cuentas a Hacienda. Para ella, la presión por tener todos los papeles en regla es a veces, insoportable "Hay que presentar libros de contabilidad y es, a veces, asfixiante", destaca.

Los autónomos también denuncian que se ahogue al pequeño en lugar de a los grandes. "Hacienda no ha sabido centrar el tiro. Al final se ha ido a aquellas actividades que estaban registradas pero no al millón de actividades fantasma que existen y no tienen ningún control", manifiesta Celia Ferrero, vicepresidenta de la Federación nacional de trabajadores autónomos (ATA).

Una de las propuestas de Gestha es que los 2.200 técnicos de inspección que se dedican a investigar a empresas con facturaciones de hasta 4 millones de euros, puedan ampliar su espectro hasta los 12 millones y así optimizar sus recursos para evitar que las grandes empresas se conviertan en inmunes para el fisco.