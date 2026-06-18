Los Premios Womenvalue 2026 reconocen a siete mujeres clave de la economía, las finanzas y la inversión

Los detalles La ceremonia, que ha tenido lugar en Madrid, ha reunido a representantes del sector financiero, empresarial e institucional para poner en valor el talento femenino en posiciones clave de la economía española.

Los Premios Womenvalue 2026, organizados por la revista Inversión y el grupo Economía Digital, han reconocido a siete mujeres destacadas en sectores clave de la economía española, como la inversión, el capital riesgo y la dirección financiera. La ceremonia en Madrid reunió a representantes del ámbito financiero y empresarial, subrayando la importancia del talento femenino en áreas dominadas históricamente por hombres. Los premios destacaron a Aránzazu Cortina, María Benjumea, Montserrat Guillén Estany, Sara de la Rica, Ángela Pérez, Montserrat Tomás y Ana Campón. Bernat García enfatizó la necesidad de aumentar la presencia femenina en estos sectores, mientras que María Gómez Silva resaltó la consolidación de los premios en solo cuatro años.

Los Premios Womenvalue 2026, impulsados por la revista Inversión y el grupo Economía Digital, han otorgado un reconocimiento a siete referentes de la inversión, el capital riesgo, la investigación, la economía, las finanzas responsables, la fiscalidad y la dirección financiera.

La ceremonia, que ha tenido lugar en Madrid, ha reunido a representantes del sector financiero, empresarial e institucional para poner en valor el talento femenino en posiciones clave de la economía española.

Un acto que no trata solo de visibilizar a mujeres en un sector históricamente dominado por hombres, sino que también busca mostrar en qué espacios concretos se toman decisiones que afectan al ahorro, la inversión, la empresa, la innovación, el empleo, la sostenibilidad y la competitividad.

Este año, los premios han reconocido, en cada una de sus categorías, a Aránzazu Cortina (Sociedades de Inversión), María Benjumea (Capital Riesgo), Montserrat Guillén Estany (Investigación y Docencia), Sara de la Rica (Economía), Ángela Pérez (Finanzas Responsables), Montserrat Tomás (Fiscalidad) y Ana Campón (Dirección Financiera).

Bernat García, director de Economía Digital, ha destacado la necesidad de seguir impulsado la presencia de mujeres en estos espacios. Además, ha aprovechado para recordar que los proyectos liderados por mujeres solo acaparan el 3% de las participaciones del capital riesgo. De esta forma, ha querido dejar constar lo mucho que todavía queda por hacer. "Esperamos contribuir a que mejoren estas estadísticas", ha señalado.

Por su parte, la periodista de Inversión y Finanzas.com María Gómez Silva ha recordado la evolución de unos premios que, en apenas cuatro años, se han consolidado como una referencia para visibilizar el liderazgo femenino en el sector. "Lo que nació modestamente se ha convertido hoy en una referencia", ha destacado.

Los Premios Womenvalue 2026 dejan claro con esta ceremonia que existen referentes femeninos en la economía española, poniendo el foco en cuánto tardará el sistema en reflejar con más naturalidad ese talento en todos los espacios donde se decide el capital.

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