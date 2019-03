Podemos defiende la actuación de Grecia frente al chantaje de Europa

El expresidente José María Aznar usa la situación de Grecia como una advertencia para los españoles. "Los bancos no abren en Grecia, no se podrá decir que no estamos avisados", ha señalado. Aznar lleva la contraria al Gobierno y sostiene que la crisis griega sí afecta a España.

El expresidente del Gobierno señala a los que él considera culpables: el populismo de la izquierda radical. Por su parte, Dolores de Cospdeal se suma y ataca los que prometen, dice, sin poder cumplir.

Una estrategia en la que los populares se quedan solos. Para Pedro Sánchez, líder del PSOE, "es una irresponsabilidad comparar a España con Grecia".

Podemos responde al PP y recuerda que la crisis en Grecia no es algo nuevo. "Las políticas 'austericidas' son las que han llevado a esta situación", explica Rafael Mayoral, secretario de Movimientos Sociales de Podemos.

Un mensaje similar al lanzado por Cayo Lara, la responsabilidad no es de Syriza. "El PP y el PSOE son homónimos de los partidos que han llevado a Grecia al desastre". Dice que, en este caso, la herencia recibida ya no es un argumento válido para el Gobierno.