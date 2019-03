El número de parados mayores de 50 años se cuadruplica desde el comienzo de la crisis

Desde que empezó la crisis, los parados mayores de 50 años se han multiplicado por cuatro hasta alcanzar en 2013 la cantidad de 1.166.000 personas. El drama empieza cuando se acaban las prestaciones y no hay esperanza de volver al mercado laboral. Por eso toman especial importancia iniciativas ciudadanas, como una web creada por una madre y su hija llena de ofertas laborales.

En 2007 había 278.300 parados mayores de 50, mientras que en 2013 los datos decían que hay 1.166.100. Son datos del INE. Desde que empezó la crisis este número se ha multiplicado por cuatro. Se quedan en paro, agotan prestaciones y luego... ¿qué? Se sienten excluidos del mercado laboral.

Una de las iniciativas ciudadanas que ha nacido para ayudarles a buscar empleo es www.encuentraempleomayores50.com. Una madre (que se quedó en paro a los 50) y su hija han creado una web que recopila las ofertas laborales para mayores de 50.

La edad, la mayor desventaja

Después de más de media vida trabajando, el paro llamó a la puerta de Javier. Nunca pensó que su edad sería su mayor desventaja a la hora de encontrar otro empleo. "Me siento defraudado, quién me iba a decir a mí que con 53 años iba a estar en el paro", asegura.

Cuando Rosa, a los 53, se quedó en paro, fue su hija Susana la que decidió echarle un cable al ver que no salía nada. "Mi problema no era no saber encontrar las ofertas, es que no las había", asegura. Ese fue el germen de E50, el proyecto en el que ahora están sumergidas. A través de esta web ofrecen ofertas laborales que se ajustan a los trabajadores senior. "Si pude hacerlo con mi madre, pensé que podía hacerlo con más gente", asegura su hija Susana.