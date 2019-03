Los municipios socialistas de Castellón se suman a la rebelión contra la 'Ley Wert'

Como mucho universitarios, Bárbara Marín, estudiante de Magisterio, también trabaja y le preocupa poder aprobar todos los créditos este año, para no quedarse sin beca.

Por suerte, Bárbara juega con ventaja por ser de Almenara. Allí su alcalde se ha comprometido con los universitarios del pueblo a cubrirles las becas tal y como estaban antes de la reforma del ministro Wert. "Entre trabajar y estudiar no sé si voy a llegar al 100% de lo créditos", señala.

"Una vez denegado por parte del Ministerio, sólo con el aprobado sería suficiente y nosotros con eso nos conformamos y vamos a dar estas ayudas", afirma el alcalde de la localidad, Vicente Gil.

Unos 90 universitarios del pueblo pueden optar a la beca, aunque no lleguen a la nota o créditos aprobados requeridos por el ministro.

"Me parece muy bien, pero no me parece bien que tengamos que llegar a tomar estas medidas desde un pueblo que tiene que llevar el esfuerzo de sacar a todo el pueblo adelante", apunta Josep Verdejo, estudiante de Nutrición. Un pueblo que además está situado a 35 kilómetros de la universidad.

En total, 33 ayuntamientos socialistas de Castellón, paliarán con becas el recorte del ministro Wert.