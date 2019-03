Montoro vuelve a generar polémica al insinuar que hay políticos que evaden impuestos

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha afirmado en el Pleno del Congreso que sus declaraciones en el Senado sobre las obligaciones fiscales de algunos actores fueron "una reflexión colectiva que en modo alguno incumbe a la mayoría de los actores" y ha animado a los actores y a los grupos políticos a pagar "fielmente sus impuestos" con la hacienda pública porque, a su juicio, es la "manera más corta" de salir de la crisis, durante la sesión de control al Ejecutivo en el Hemiciclo.

Montoro hizo esta afirmaciones en respuesta a la pregunta planteada por el diputado socialista José Andrés Torres Mora quien acusó al ministro de ofender a los actores al afirmar la semana pasada en la Cámara Alta que "algunos de nuestros famosos actores no pagan impuestos en España".

En su contestación de hoy en la Cámara Baja, el ministro consideró que el portavoz socialista de Cultura había dicho una serie de inexactitudes notables, como que el IVA de los productos culturales haya subido 13 puntos, e insistió en que con sus palabras se refería a algunos actores que "no siendo residentes en España, no pagan sus impuestos en España".

Lo que hizo, aseguró, fue recomendarles "que lo que deberían hacer es acogerse a la legislación tributaria española y hacer de España su residencia fiscal para que pagando aquí su renta universal contribuyan al servicio publico de todos los ciudadanos". En opinión del diputado socialista, al no haber señalado Montoro en sus declaraciones a ninguno de los actores en concreto los estaba señalando a todos. "Si es reprobable amnistiar por miles es más reprobable condenar por miles.

Actuando de esa manera usted contribuye a extender la náusea por toda la sociedad española", afirmó Torres Mora. El diputado socialista acusó también al ministro de guardar "una particular inquina" por el mundo de la cultura, "una saña que está implícita en sus políticas pero que usted -subrayó- hizo explicita con sus palabras en el Senado", donde no era necesario haber sacado a colación a los actores.

"Pero todo el mundo tuvo claro sus motivos, que tenían que ver con la gala de los Goya que le removió una vieja herida. Todo el mundo o casi todo el mundo en este país ha olvidado la guerra pero usted no ha olvidado el no a la guerra", destacó Torres Mora, y reprobó al ministro haber utilizado una información, a la que tiene acceso por su condición como tal, para obtener un beneficio político particular.

"Usted hizo algo peor que meter la mano en el bolsillo de los actores. Usted atacó la libertad política de los actores. Como se ve impotente para responder a sus criticas, trata de desacreditar cívicamente a los actores", aseguró.