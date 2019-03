La mitad de las horas extra realizadas en España en 2015 no se pagaron

NIVELES MÁXIMOS DESDE EL INICIO DE LA CRISIS

El número de horas extras que no se cobran se ha disparado, tanto que en 2015 los trabajadores hicieron casi 3,5 millones de horas a la semana que no fueron abonadas, según datos de la última EPA, suponiendo un incremento de más del 14% con respecto al año anterior. Los datos son preocupantes, y es que más de la mitad de las horas extra no se pagan.