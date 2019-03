Manos Limpias se querella contra Fernández Ordóñez por no supervisar a Blesa

El expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, ya sabe lo que es pasar por la cárcel. Pagar una fianza de 2 millones y medio de euros le ha devuelto a la calle en menos de 24 horas, pero deja su futuro teñido de negro.

'El Mundo' asegura que el Juez Elpidio José Silva cuenta con miles de correos del exbanquero. Algunos de tipo personal y otros enviados a dirigentes políticos y a altas personalidades del país, lo que caldea aún más la situación.

El sindicato Manos Limpias se personó como acusación particular contra Blesa, pero no da el asunto por zanjado y ahora apunta a otros responsables: "Blesa no es el único imputado. Nosotros queremos menos titulares y más cárcel".

Manos Limpias ha interpuesto una querella contra Jaime Caruana y Miguel Ángel Fernández Ordóñez, ambos exgobernadores del Banco de España. El sindicato quiere que declaren como imputados por una insuficiente supervisión a los bancos, que resumen en dos puntos: "Los informes de inspección del Banco de españa han sido trastocados y el Banco de España permitió los préstamos de más del 80% del valor de tasación".

Manos Limpias no descarta realizar otras actuaciones, pero mide sus fuerzas. De momento, han anunciado que pedirán prisión incondicional y sin fianza para Miguel Blesa.