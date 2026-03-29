El 'malgasto' de dinero que vacía nuestros bolsillos: "Pasa muchas veces que compramos cosas que se tiran"
Los detalles Sumando gastos, la cifra que sale a Marta Pinedo, de la plataforma de ahorro 'Raisin', es de 5.000 euros al año que se podrían ahorrar sin necesariamente cambiar nuestro nivel de vida.
El dinero se escapa en gastos cotidianos que a menudo pasamos por alto. La comida desperdiciada es un ejemplo claro, como señala Concha al revisar su nevera. Beñat y Gianluca también reconocen el problema de comprar en exceso y terminar tirando productos caducados, lo que supone una pérdida anual de 250 euros. Además, el gasto en agua embotellada, que puede llegar a 300 euros al año, se justifica cuando el agua del grifo no agrada. El dinero también se pierde en suscripciones no utilizadas y gimnasios desaprovechados, sumando hasta 5.000 euros anuales en gastos innecesarios, según Marta Pinedo de 'Raisin'.
Así de primeras nos cuesta saber por dónde se nos escapa el dinero. Por ejemplo, pensamos que la comida que acaba en la basura no es para tanto. Pero a poco que hagamos como Concha nos damos cuenta de que en la nevera nos buscamos el primer problema que vacía nuestro bolsillo.
"De vez en cuando tengo que hacer un acopio de latas y digo 'esto fuera, esto fuera", afirma. Una situación que también comparte Beñat: "Que he comprado de más y al final ha caducado y no, no me da". "Pasa muchas veces, que compramos cosas que se tiran", apostilla Gianluca.
Esto, en cifras, son unos 250 euros año. A ello hay que sumarle el gasto de más del agua. "Yo he probado con filtro, depuradora, osmosis... pero no, el sabor me cambia demasiado y no es algo que no me puedo quitar", explica José Luis.
En beber agua de botella nos dejamos un dineral. 300 euros al año, aunque cuando el agua del grifo no nos gusta cómo sabe "no nos sabe mal gastarlo ahí".
Ahora bien, otros muchos tienen el gasto de un gimnasio que no acaban de aprovechar. "Muchas veces no es que no sepamos hacerlo, sino que lo vamos posponiendo. Es lo que se dice 'se nos hace bola'", afirma Marta Pinedo, de la plataforma de ahorro 'Raisin'.
Y para bola que se nos hace cada vez más grande, la del malgastar. Porque a final de mes se suma otro gasto, el de las suscripciones. "Todas estas que pagas y no sabes ni que las tienes", comenta Alba. Porque en ver las pelis y series a nuestro antojo nos dejamos, de media, 30 euros al mes. "No tengo tiempo y tengo tantos que no los uso al final", reconoce Beñat.
Sumando gastos, la cifra que sale a Marta Pinedo es de 5.000 euros "malgastados". Que aquí todo cuenta, pero a la hora de ahorrarlos también "porque cualquier mejora razonable ya suma".
