La sindicatos UGT y CCOO han salido a la calle para manifestarse contra la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) por la cual se avala el despido de un trabajador por causas objetivas si hay faltas de asistencia intermitentes, aunque estas sean justificadas.

Una sentencia que el secretario general de la UGT, Pepe Álvarez, considera que, "tal y como una parte de los miembros del TC han manifestado en sus votos particulares, de constitucional no tiene nada".

"España se define como un Estado social y de derecho. Pero la verdad es que si no se respeta la salud, difícilmente vamos a ser un Estado social... y menos de derecho", ha expresado.

Álvarez ha explicado que han decidido organizar las movilizaciones "para que los miembros del TC, que igual no saben qué representa la sentencia porque ellos no lo han vivido nunca o no conocen a nadie que lo viva, sepan que una persona que tenga más de una baja durante dos meses de una duración superior a ocho días puede ser despedida por esa razón".

Desde UGT, han tachado la sentencia de "cruel e inhumana", y han indicado que van a intentar que está sea anulada "por la vía del derecho internacional, sobre todo por los compromisos que tiene España con la Organización Interancional del Trabajo (OIT), los convenios firmados o las propias directivas de la UE".