López aboga por controlar la evolución del patrimonio de los políticos

El ex-lehendakari también se ha referido a otros temas como la situación en Cataluña, defendiendo un modelo federal para el futuro de España, incluida una reforma de la Constitución, en contraposición a la "deriva nacionalista" que busca la independencia.

El líder del PSE se ha referido al "caso Bárcenas" y ha dicho: "Lo primero que tenemos que hacer con este caso es aclararlo y que se depuren responsabilidades. Lo dijeron ellos (el PP): que cada palo aguante su vela; ésta es del PP y no la pueden arrojar a los demás". Después, ha agregado, "es verdad que tenemos que hacer un esfuerzo para ver cómo atajamos este problema (la corrupción), que es una lacra y perjudica a miles de políticos honestos".

López ha recordado que en Euskadi todos los parlamentarios socialistas han hecho pública su declaración de la renta, pero ha abogado por ir más allá, de manera que se consiga "no una fotografía (de sus ingresos), sino la evolución de los ingresos de los cargos públicos".

Para ello, ha propuesto que los Tribunales de Cuentas puedan revisar, al cumplir el mandato de un parlamentario o de un cargo, la evolución de su patrimonio y "si es acorde con lo que han sido sus ingresos; que todo sea transparente". Otra medida que ha propuesto ya la puso en marcha el anterior Gobierno Vasco: que se sepa cómo está cada contrato de la Administración y con quién se ha firmado, una transparencia que habría que extender a los partidos.

Pero también ha defendido, "aunque sé que no es popular en estos momentos", que los partidos políticos necesitan una financiación suficiente y transparente y los cargos públicos una retribución mejor. "Un ministro cobra setenta mil euros; querrá tener al mejor secretario de Estado, ¿de dónde lo saca? Está de moda la leña al político y que cada mes se baje el sueldo, pero así no conseguimos tener lo mejor para hacer la política.

La gente técnica, con experiencia, no va a ir nunca a un Ministerio. Ya sé que no es muy popular, me crucificarán, pero debiéramos hablar de todo", ha comentado. López ha subrayado que hay que hacer una reflexión sobre unas retribuciones "dignas: si buscas un técnico o un profesional para un cargo público y lo primero que le dices es que va a cobrar la mitad o tres veces menos, si no tiene vocación política no viene nadie".