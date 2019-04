Las pensiones subirán un 0,25%, lejos del 1,2% que aumentarán los precios

En la foto sólo faltaban PP y Ciudadanos. La oposición quiere que las pensiones suban al mismo ritmo que los precios. "Que las pensiones se revaloricen lo mismo que el nivel de vida", ha señalado Rafael Simancas, diputado socialista.

Con el déficit por encima de lo que exige Bruselas, el Gobierno prevé en los presupuestos que mandará a la Comisión una revalorización de las pensiones del 0,25%, lejos del 1,2% en el que el Ejecutivo cree que estará la inflación.

Para los sindicatos, que han impulsado la propuesta, esta diferencia puede desembocar en pensiones de miseria. "De mantenerse, va a suponer la reducción de la calidad de vida de los pensionistas", ha afirmado Toxo, secretario de CCOO.

El problema es de dónde saldrá el dinero. Hasta agosto, la Seguridad Social acumulaba un déficit de 6.100 millones de euros, pero la autoridad fiscal independiente prevé que el desfase sea de hasta 17.000.

A esto se suma que a la hucha de las pensiones le quedan 24.000, suficiente como mucho para tres pagas extra más. Los autores de la propuesta sugieren que los fondos salgan de los presupuestos. Para Errejón, "hay recursos para defender las pensiones".

No obstante, desde Ciudadanos no se suman porque dicen que la iniciativa es un parche. Eso sin contar que la prórroga de los presupuestos no incluye los ajustes por 5.500 millones de euros que el próximo gobierno tendrá que aplicar si quiere cumplir con el objetivo de déficit para el año que viene.