Iniciativa Per Cataluña denuncia a las eléctricas ante la Fiscalía

Primero fue el Ministro de Industria. Luego, hace una semana, Facua. Ahora es 'Iniciativa per Cataluña' quien denuncia a las eléctricas ante el Fiscal General del Estado. Laia Ortiz, miembro de ICV, asegura que "este mercado no funciona, es un auténtico despropósito y una falacia".

Creen que las eléctricas están manipulando no solo el precio de nuestra factura de la luz, también el del mercado mayorista. Considera que "no es un mercado porque hay cinco empresas que están controlando oferta y demanda y acaban alterando el precio de las cosas". Para Iniciativa Per Cataluña, resulta sospechoso el repentino parón de la producción energética. Lo que han dejado de producir en las últimas semanas 4 de nuestras 8 centrales nucleares, las instalaciones de carbón, los ciclos combinados, o sea el gas, y varias centrales hidráulicas ronda los 8000 megavatios. Una cantidad equivalente a la energía que habrían producido una decena de plantas.

Ortiz considera que "el mercado ha aumentado los precios, precisamente, porque se han retirado centrales nucleares. Las hidroeléctricas han reducido su potencial". José Carlos Díez explica que "esto es como una partida de póker y las eléctricas le están jugando muy fuerte al gobierno".



Una partida de póker con sus propios órdagos. Uno de ellos, el del déficit de tarifa. El ministro Soria reconocía que "tenemos un problema, no del sector eléctrico, si no de déficit público que hace que tengamos el desfase de los 3.600 millones". La no devolución de esos 3.600 millones a las eléctricas, curiosamente, coincide con una espectacular escalada del precio energético.

El jueves 28 de noviembre el megavatio cuesta en el mercado mayorista 50€ la hora. Un día después Montoro dice que no. Que los 3.600 millones no se van a pagar. Y ¿qué pasa el lunes siguiente? Que el megavatio hora se encarece de golpe hasta los 80, y toca los 93 unos días después poniéndose a niveles de 2002. Suficientes indicios para Inciativa Per Cataluña, que exige una investigación penal contra las eléctricas.