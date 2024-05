La inflación general vuelve a subir en el mes de mayo y ya son tres consecutivos. El Indice de Precios de Consumo (IPC), se situó en el 3,6% en ese mes, según el dato de avance publicado este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Esto supone una subida de tres décimas por encima de la tasa del mes de abril.

Los motivos, según explica el INE, tienen que ver con la subida de los precios de la electricidad -la subida del IVA de la luz, principalmente- frente a las bajadas de mayo de 2023, lo que denominan el efecto base. También han contribuido a este aumento que los precios de los carburantes bajaron en mayo de este año menos de lo que lo hicieron en igual mes de 2023.

En cambio, y como publica el organismo estadístico, la inflación subyacente (que no incluye alimentos no elaborados ni productos energéticos), registra una subida más leve, de apenas una décima, situándose en el 3%. Esta décima viene influida por el aumento de los precios de los servicios relacionados con el turismo (paquetes turísticos, transporte de pasajeros aéreos, servicios de alojamiento, etc.), señalan.

El repunte de mayo, que aún ha de ser confirmado por Estadística, sitúa la inflación en su nivel más alto desde abril de 2023, cuando el IPC superó el 4%.

A pesar de los datos, no especialmente positivos, el ministerio de Economía de Carlos Cuerpo ha querido valorar el carácter "estable" que mantiene la evolución de la inflación de los últimos meses, "lo que está permitiendo mejorar el poder adquisitivo de las familias, que ya han recuperado el nivel previo a la pandemia". Destacan también que esta subida de los precios se produce "en un contexto de crecimiento de la economía española, superior al de la media de la zona euro".

Tercera subida consecutiva

Los datos de este mes revelan una continuidad con respecto al mes anterior, en el que la inflación subió una décima en abril hasta el 3,3% por el gas y los alimentos y la subyacente cayó al 2,9%. Tras la subida de marzo, la de este mes de mayo sería el tercero ascenso consecutivo del IPC desde que en febrero cayera seis décimas, si bien es verdad que el indicador se mantiene estable en el 3%, medio punto arriba o abajo, desde octubre de 2023.

En términos mensuales (mayo sobre abril), el IPC avanzó también tres décimas, registrando así su quinto incremento mensual consecutivo. No obstante, el avance de mayo ha sido cuatro décimas inferior al de abril (+0,7%).

El INE publicará los datos definitivos del IPC de mayo el próximo 13 de junio.