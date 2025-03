La incertidumbre del vino español ante la amenaza de Trump: "Un arancel al 200% será perder el mercado"

El mercado estadounidense es crucial para bodegas de cava como Sadurní Oliver, que exporta el 10% de su producción a EEUU. El arancel del 200% propuesto por Donald Trump podría afectar gravemente a esas exportaciones. Esta medida es parte de la guerra comercial de Trump, que amenaza con aranceles a productos europeos si no se retira el impuesto al whisky estadounidense. Aunque no hay fecha para estos aranceles, Francia ha advertido de posibles represalias. Bodegas como Xurxo Alba piden calma ante la incertidumbre. Las exportaciones españolas de vino a EEUU aumentaron un 30% en diciembre pasado, anticipando problemas que ahora se materializan.

El mercado estadounidense es parte del sustento de bodegas de cava como la de Sadurní Oliver. "Nosotros exportamos un 20% de nuestra producción y un 10% lo enviamos a Estados Unidos", explica el propietario de Caves Oliver Viticultors. Para ellos, un arancel del 200% como el que Donald Trump utiliza para amenazar a la Unión Europea "será perder el mercado".

Y es que la guerra comercial emprendida por el presidente estadounidense está siendo un ojo por ojo que está dejando ciego a todo el mundo. Todo empezó con Trump y su metralleta de aranceles, a lo que Europa contestó con contramedidas que no han gustado nada al mandatario republicano, que acusa a la UE de haber "estafado durante años" al país norteamericano y ahora amenaza con aranceles del 200% al vino europeo, al champán y otras bebidas alcohólicas, si no se retira el impuesto europeo al whisky estadounidense.

Aunque aún no hay fecha para la entrada en vigor de esos aranceles a las bebidas europeas, Francia ya ha amenazado con subir otro nivel y su ministro de Comercio Exterior, Laurent-Saint Martin, ya ha avisado de que "Europa no va a permitir que Estados Unidos siga amenazando las exportaciones europeas". Un toma y daca contra el que bodegas como la de Xurxo Alba piden tranquilidad. "Nos estamos anticipando a algo que no sabemos si va a suceder", señala no obstante.

Los bodegueros españoles, en cualquier caso, reconocen la incertidumbre del momento. El año pasado, España exportó más de 1.200 millones de litros de vino a Estados Unidos, pero solo en el mes de diciembre, las exportaciones aumentaron casi un 30%, justo después de que Trump ganara las elecciones.

Ese aumento, según José Luis Benítez, director general de la Federación Española del Vino, corresponde a "un incremento de las ventas motivado por una previsión de que pudiera haber problemas". Problemas que, sorpresa para nadie, han acabado llegando.