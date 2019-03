Hervé Falciani: "Me sentí obligado a compartir la información que llegó a mis manos"

En una entrevista en 'eldiario.es', el informático ítalo-suizo dice que la información privilegiada a la que tuvo acceso por su posición en el banco se ha convertido para él en "un resorte para mover tu conciencia" ya que lo que iba descubriendo llegó a ser "inaceptable para mí". "Esto me indujo a tomar mis propias decisiones y responsabilidades", afirma.

En su opinión, la gente debe entender la importancia del control de las finanzas, las bancas y las transacciones para lo que propone actuar como lo hace el banco: trabajando en redes. El ex informático de HSBC otorga gran importancia a los entramados tecnológicos de las entidades financieras porque "cada vez que un banco tiene filiales se aprovechará de la Justicia y las leyes del país donde está su filial". "Es la tecnología la que permite esto hoy. La tecnología de la comunicación. La intranet más grande del mundo es la del HSBC", sostiene.

Falciani demanda una mayor colaboración europea de las respectivas fiscalías anticorrupción y opina que ha comprobado que "las justicias trabajan menos en contra -unas contra otras- y más juntas". "Los más poderosos se esconden detrás de testaferros. Es más importante entender que existe ese mecanismo de intermediarios, que es donde se debe pegar. No es difícil. Solo se necesita voluntad", afirma.

Falciani hace también una declaración a favor del voto para cambiar el sistema porque lo considera responsable del peligro y entiende que "es peligroso para todos los partidos políticos hablar de esto, es posible que no entiendan bien las consecuencias", por lo que el pueblo debe expresar su voluntad. "Lo más importante para mí es que se entiendan los mecanismos, la lógica detrás de todo esto. Que se entienda que nosotros tenemos que cambiar algo. Que podemos. Que es posible y más sencillo de lo que se pensaba" aclara.

El informático cree que su responsabilidad es "compartir lo que vi dentro del banco" y añade que es testigo de las dificultades con las que se topan las diferentes administraciones o gobiernos. "Me interesa más la gente con quien puedo trabajar que saber cómo me ven o qué piensan de mí. Yo veo que es muy importante para nosotros esta lucha", afirma. "Tenemos posibilidad de ganar. Esto es lo que me motiva. Que sé que no es inútil. Se puede vencer. Se puede ganar", dice Falciani.

La Audiencia Nacional española rechazó el pasado 8 de mayo extraditar a Suiza al informático del HSBC reclamado por robar de ese banco los datos de miles de presuntos evasores fiscales. Gracias a los datos facilitados por el ingeniero informático, que reveló su identidad en una entrevista televisiva a finales de 2009, se han efectuado ya varias regularizaciones fiscales. Su información llegó a la Agencia Tributaria en mayo de 2010 y permitió que saliese a la luz la identidad de 659 defraudadores fiscales españoles y que se regularizaran 300 millones de euros.