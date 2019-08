Casi un 40% de los autónomos españoles no pueden plantearse coger vacaciones. Una de ellas es María José Landaburu, secretaria general de la Unión de Autónomos. "Yo soy autónoma y no me voy de vacaciones, pero no es excepcional de este año, es lo habitual de mi vida", asegura.

Según la Asociación de Trabajadores Autonomos, casi un 20% no puede cogerse ni un día de descanso.

¿El principal problema? Muchos no pueden contratar a nadie para sustituirles en sus vacaciones y tampoco pueden dar de baja a la empresa. Es decir, "tus ingresos se parán pero tus gastos no", indica Landaburo. Más de la mitad de los que deciden irse, afirman que siguen dedicando tiempo al negocio durante su jornada de descanso.

Eva Merino, diseñadora, explica que "te quedas entrampado. No puedes darte de baja, porque entonces si te entra un pedido no lo puedes declarar". Un ingreso no declarado por el que los autónomos podrían ser sancionados.

Los técnicos de Hacienda aseguran que casi la mitad de los 1,5 millones de autónomos en España declara menos de 12.000 euros anuales. El 20% de los autónomos con asalariados no declaran sus ingresos reales, según Manuel Rendal, consejero del Sindicato de técnicos de Hacienda.

Gestha denuncia que es difícil de rastrear porque en la mayoría de los casos, son pequeñas cantidades que además se paga en efectivo: "No nos olvidemos de los profesionales, médicos, dentistas, notarios.. que en muchos casos podrían estar cobrando en efectivo", recuerda Rendal.

La economía sumergida en España supone unos 300.000 millones anuales, el 8% corresponde a facturas no declaradas por los autónomos.