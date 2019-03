Hacienda y el 'caso Bárcenas': "No sé ni lo que he dicho"

La Agencia Tributaria insiste en que intentará anular la amnistía fiscal de Bárcenas y cualquier imputado de la trama Gurtel, porque están imputados por delito fiscal. "Supongamos que una persona que está siendo juzgada por asesinato (...) Podrá presentar su declaración tributaria especial si sus rentas eran lícitas", ha explicado Beatriz Viana, directora general de la Agencia Tributaria.

Es decir, los asesinos sí pueden ir a la amnistía, los imputados por delitos fiscales: no. Pero ha reconocido, que lo van a investigar a raiz del escándalo Bárcenas, algo que previamente dijeron que no iban a hacer. Eso sí, la directora de Aduanas, escuchen bien, no tenía muy claro qué es lo que había dicho. "Yo no sé ni lo que he dicho, ahora me van a sacar cualquier tontería, de cualquier barbaridad que haya dicho".