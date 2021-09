El Gobierno no va a esperar más y este martes llevará al Consejo de Ministros el plan de choque contra la subida de la luz. Una plan de medidas sobre todo fiscales para intentar reducir el coste de la factura. T

"Queremos blindar al consumidor con medidas fiscales específicas para amortiguar el impacto", ha expresado este miércoles Pedro Sánchez en su encuentro con el grupo parlamentario socialista en el Congreso.

Una posibilidad que está sobre la mesa es prorrogar la bajada del IVA al 10% más allá de este año, previsiblemente también se mantendrá durante el primer trimestre del año 2022, según ha adelantado en 'Al Rojo Vivo' el periodista económico de Colpisa José María Camarero.

Por otro lado, se estudia reducir al mínimo el impuesto especial de electricidad (5%). Supone 1.200 millones de euros al año de recaudación para el Estado y requiere la autorización de la Comisión Europea.

Otra medida es modificar la tarifa regulada para evitar que esté tan ligada a las subidas. Y respecto al mercado, a corto plazo se puede actuar en cuanto al coste del CO2. A más largo plazo sobre los beneficios caídos del cielo.

Una factura similar a la de 2018

Sánchez hoy ha reiterado su promesa del pasado domingo, que la ciudadanía pagará por la luz a finales de 2021 lo mismo que en 2018 (uno de los años, por otro lado, más caros en la historia de la factura).

Ya esta mañana, la vicepresidenta de Economía, Nadia Calviño, adelantaba que el Gobierno "está trabajando" en modificaciones fiscales. "Estamos trabajando, lo vamos a tratar de hacer lo antes posible. Los impuestos es uno de los ámbitos que estamos mirando", ha aseverado Calviño este lunes en una entrevista en Onda Cero.

Aunque, no obstante, también se ha resistido a dar detalles: "No sería responsable si estamos trabajándolo en este momento los distintos ministerios. La vicepresidenta será quien tenga que anunciar las medidas. Cuando digo que no hay que tomar decisiones apresuradas, el Gobierno tiene que ser responsable", ha sentenciado.

El impuesto especial del 5%, entre las opciones a reducir

El recibo de la luz gira en torno a tres impuestos: el primero es el IVA, el segundo es un impuesto sobre la producción y el tercero implica un impuesto, denominado especial, por el que se paga un 5% del coste.

Con respecto a este último, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha confirmado hoy en el Senado que una de las posibilidades "es trabajar sobre esta hipótesis".

"Estamos trabajando en todas las medidas fiscales posibles y una de las posibilidades es trabajar sobre esta hipótesis, elementos fiscales a tomar, aunque sea de forma provisional", ha aseverado ante los medios.

Sin embargo, de nuevo, se desconoce cuánto se reduciría ese porcentaje de pago, mientras el Ejecutivo intenta pulir su plan de choque de cara a las próximas semanas.

Dicho plan contempla medidas como "el fortalecimiento a la cobertura de consumidores vulnerables" y la creación de "mecanismos alternativos para que las grandes empresas vendan parte de su energía a las pequeñas comercializadoras a un precio que se fija por subasta".

Junto con eso, este paquete del Gobierno también incide en la prolongación e introducción de otras medidas que, ajenas al mercado mayorista, supondrían a ojos del Ejecutivo un alivio en la factura. Por un lado, un "suministro mínimo vital", una idea derivada del IMV en la que los consumidores vulnerables "pueden tener derecho a mantener un mínimo de suministro eléctrico en sus hogares". Y, por otro lado, el mantenimiento de medidas de suspensión fiscal, como la mencionada reducción del IVA.