La gestión de seis hospitales madrileños, en manos de tres empresas privadas

Finalmente ha habido los candidatos justos para la gesitón de los hospitales madrileños que privatiza la Comunidad. En total, tres empresas se reparten la dirección de los centros. Ribera Salud, Sanitas y el grupo Hima San Pablo son las compañías que optan a ello.

El grupo Sanitas ha confirmado que optará a la gestión externalizada del hospital del Henares (Coslada). Junto a él, también se ha presentado al proceso para la gestión externalizada el consorcio formado por el grupo sanitario Ribera Salud, la concesionaria de servicios Ingesan y la compañía Iecisa de consultoría tecnológica, que han presentado oferta para los hospitales Infanta Leonor (Vallecas) y Sureste (Arganda) licitadas por la Comunidad de Madrid.

Por último, la compañía puertorriqueña Hima San Pablo, optará a los hospitales de Parla, Aranjuez y San Sebastián de los Reyes.

Por su parte, la empresa IDC Salud ha remarcado que no ha optado a ninguno de los lotes que se han licitado para la gestión de estos centros. Fuentes de la compañía han manifestado que no han concurrido al proceso al "no entrar en sus prioridades".

En esa misma línea se han expresado desde HM Hospitales. En este sentido y tras analizar el pliego de condiciones para la externalización, han comprobado que no les era rentable el proceso y que no podían concurrir a la gestión de los hospitales en las condiciones establecidas por el pliego, según han explicado desde la compañía.