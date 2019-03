El gasóleo se sitúa por debajo del euro y supondrá un ahorro de 17.000 millones para empresas y familias

En España, algunos no se creían los niveles de gasóleo marcados. "No estoy acostumbrado a que sea tan bajo", señalaba un conductor. Repostar en la gasolinera ha dejado sorprendido a más de uno. El precio del gasóleo no estaba por debajo del euro desde febrero de 2010.

La bajada de los carburantes anima a los usuarios a tirar de manguera. "Antes la gente echaba diez euros. Ahora llenan el depósito", asegura Jordi Rodríguez, trabajador de la gasolinera Can Buxeres.

Llenar el depósito de gasóleo no llega a los 50 euros. Hace sólo un año, cuando el litro estaba a 1,16, costaba de media 58 euros. Cae el gasoil porque el petróleo sigue desplomándose. Y esto se notará en todos los bolsillos.

En diciembre de 2014, cuando el barril de Brent semovía en los 50 dólares, el Gobierno calculó un ahorro de 12.000 millones para el conjunto de la economía española. Un año después, con el crudo desplomado hasta lo 40 dólares, De Guindos ha elevado la estimación de ahorro a los 17.000 millones.

"Son buenas noticias para la economía española y se va a notar en las rentas de las familias", ha aseverado el ministro de Economía. Los expertos, sin embargo, advierten de que esta situación no durará siempre.

"El ahorro actual se difuminará cuando los precios vuelvan a la normalidad", señala Ramón Alfonso, profesor de Finanzas Internacionales EADA. Actualmente, España importa un 99,6% del petróleo que consume.