El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, descarta llegar al conflicto con los sindicatos y aboga por acercar posturas para alcanzar el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC).

En una entrevista en la Cadena SER, Garamendi ha restado importancia a las declaraciones de los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Alvarez, que este 1 de Mayo advertían de que si no se llega a un acuerdo para subir salarios, habría un otoño caliente de movilizaciones y huelgas.

"La realidad es que estamos trabajando en ello y siempre que se está trabajando suelo decir que la discreción suele ser la clave para llegar a buen término. La mesa está abierta. No es cierto que nos hayamos levantado, pero el año pasado lo que se planteó por parte los sindicatos no podíamos aceptarlo, pero esa negociación ha seguido funcionando", ha asegurado el presidente de la patronal.

Garamendi ha insistido en que los contactos entre las partes "han sido permanentes" y que él mismo felicitó el 1 de Mayo a Sordo y Alvarez por el Día Internacional del Trabajo. El presidente de la CEOE se ha mostrado optimista con la posibilidad de "sacar adelante" el AENC, y ha reconocido que todas las partes tendrán que "ganar o perder un poquitín" para solucionar las diferencias.

No obstante, ha matizado que se trata de "una recomendación genérica" y que lo que tiene validez son los convenios que se firman por sector o por empresa. En este sentido, ha recordado que 10 millones de trabajadores en España, de los 17 millones de empleados privados, ya están cubiertos por un convenio. "Significa que algo se está haciendo", ha apuntado y ha añadido que la subida media pactada este año está en el 4,8%. No obstante, Garamendi ha admitido que el "ritmo de firma es menor" y ha reconocido que, de cara al AENC, "vendría mejor que no fuera un año electoral", porque eso "impregna todo".

Garamendi también ha pedido al Gobierno que deje de "buscar culpables" en los empresarios" y se mire "a sí mismo". El presidente de los empresarios ha defendido que la CEOE trabaja "con independencia y sentido de Estado" y está "al margen del partidismo", si bien a los empresarios les "afecta lo público, como a todo el mundo".

En este sentido, ha negado que tuviera que dar explicaciones al PP sobre la reforma laboral o los acuerdos firmados con los sindicatos y el Gobierno, y ha subrayado que solo da explicaciones "a las empresas y a los empresarios de este país".