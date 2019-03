"Si Blesa hubiera querido destruir pruebas, ya ha tenido tiempo suficiente"

Así lo ha manifestado Manuel Moix, en declaraciones a Antena 3, al ser preguntado sobre las causas que han llevado a la Fiscalía de Madrid a presentar el recurso de apelación ante la Audiencia de Madrid.

Moix asegura que 'Miguel Blesa ha comparecido cuantas veces ha sido llamado al juzgado'

En este sentido, Moix ha explicado que una de las razones por las que se ha recurrido el auto es porque la Fiscalía considera que "no reúne los requisitos exigidos por la ley" para que Blesa ingrese en prisión. "No está suficientemente motivado, es una medida absolutamente desproporcionada porque en nuestro ordenamiento jurídico la libertad es la regla general y la prisión incondicional es la excepción y por lo tanto tiene que estar muy justificada", ha añadido.



Dicho esto, ha asegurado que el riesgo de fuga "no existe" y ha señalado que "hay que tener en cuenta" que el expresidente de Caja Madrid "ha comparecido cuantas veces ha sido llamado al juzgado" y, además, "con una puntualidad extraordinaria". "Y, sobre todo, es que el señor Blesa tiene prestada una fianza hace menos de quince días para garantizar esa presencia en el juzgado. A juicio de la Fiscalía, ese riesgo no existe", ha insistido.



En relación con la destrucción u ocultación de pruebas, el fiscal jefe de Madrid ha indicado que "se están investigando hechos del año 2008 y 2009", por lo que ha agregado que, a su juicio, "si Blesa hubiera querido ocultar o destruir pruebas, ha tenido tiempo suficiente" para ocultarlas.

'¿Qué elemento de la investigación se ha producido entre el auto de hace quince días y este de prisión sin fianza?'

"Luego se habla también del riesgo para la investigación que supone que Blesa pueda tener contactos o hablar con otros posibles imputados. Ese argumento no se puede sostener porque la lógica implica que en todos los procedimientos donde hubiese más de un imputado tendrían que estar todos en prisión. No tiene ningún sentido. Además, ¿Por qué sólo a Blesa y no al resto de los imputados?", ha planteado.

Para Manuel Moix, además, "hay un dato clarísimo". "¿Qué elemento de la investigación, con contundencia suficiente para acordar la prisión, se ha producido entre el auto que se dictó hace quince días donde se acordó prisión con fianza y éste donde es prisión sin fianza? ¿Qué elemento nuevo hay de suficiente peso para acordar esa medida? No lo dice el juez", ha declarado.

A su vez, el fiscal jefe de Madrid, ha querido aclarar que la Fiscalía es "la máxima interesada en investigar hasta las últimas consecuencias si las operaciones realizadas por el señor Blesa son o no constitutivas de delito y, por lo tanto, en que se practiquen todas las diligencias necesarias para ello".



No obstante, ha añadido que el Ministerio Fiscal tiene también una función "importante que es la defensa de la ley y la defensa de los derechos fundamentales de las personas", por lo que "la Ley de Enjuiciamiento Criminal le atribuye la función de supervisión del procedimiento".



"Nosotros recurrimos e impugnamos todas aquellas resoluciones judiciales que, a juicio de la Fiscalía, son contrarias al ordenamiento jurídico o vulneran, como en este caso, los derechos fundamentales", ha concluido.