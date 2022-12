Alberto Núñez Feijóo no se cree los buenos datos de empleo de noviembre, un mal mes habitualmente pero que este año se ha saldado con una reducción de más de 30.000 personas del paro registrado. Para el presidente del Partido Popular, estos datos, que recaban las autonomías y por los que incluso se ha felicitado Isabel Díaz Ayuso, están "maquillados" ya que no incluyen a los fijos discontinuos. Es decir, aquellos que tienen un contrato y no buscan trabajo porque están a la espera de reincorporarse.

El sistema es el mismo desde hace 37 años y solo ha cambiado una cosa: la reforma laboral de la coalición ha reforzado esta figura para dar mayor estabilidad y derechos a los trabajadores en esta situación, que desde 1985 no se registran en el paro registrado, tanto con Ejecutivos socialistas como populares.

El presidente del PP insiste en que la situación de la economía española es "crítica", a pesar de los buenos datos de empleo, que él llama "maquillados", y también de la reducción de la inflación. Si bien España es ahora el país de la Unión Europea donde menos suben los precios, de acuerdo con Eurostat, Feijóo se aferra al crecimiento de los alimentos, la cesta de la compra, que suben un 15%, para atacar al Gobierno. "Esta es la política real, de la que el Gobierno no habla", ha asegurado durante el Congreso del PP de Navarra.

La respuesta del PSOE ha venido por parte de su portavoz en el Senado, Eva Granados, quien ha defendido que el país avanza pese al ruido de la derecha y que las frases altisonantes y los bulos de Feijóo y la presidenta de la Comunidad de Madrid no pueden tapar los buenos datos económicos del país.

"Somos el país de la zona euro donde más crece la economía, donde más baja la inflación y hemos tenido el mes de noviembre donde se ha creado más empleo en 15 años. Eso no lo tapan ni Ayuso ni Feijóo, por muchas declaraciones y bulos y frases altisonantes", ha deplorado.