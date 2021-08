Este verano los hosteleros buscan y buscan, pero no siempre encuentran personal. "Llamas a la gente y te dicen que no y que no, aunque parezca mentira es una realidad que está ocurriendo", sostiene un empresario.

El descenso de las restricciones ha implicado un aumento de la demanda, pero la pandemia de coronavirus ha aumentado también las reticencias de algunos trabajadores del sector. "La gente tiene todavía miedo por el COVID-19", indica un hostelero.

La quinta ola ha provocado una migración laboral y muchos dejan el sector en busca de otros oficios. Según un informe de Adecco, hay quienes se decantan por la construcción, la industria o incluso la agricultura.

Entre lo más demandado por estos trabajadores se encuentran la seguridad laboral y la estabilidad, unos factores que han descendido en el sector de la hostelería a causa de los ERTE. "Me interesa que me aseguren porque en un futuro quiero tener mi cotización", explica una camarera.

El informe de Adecco analiza también los efectos que ha tenido la pandemia en otros empleos que, por lo general, tienden al trabajo en remoto en toda Europa occidental.

"En número de ofertas de empleo en 2021 que incluyen teletrabajo se disparan un 116% durante el periodo de mayo de 2020 y abril de 2021", apunta Javier Blasco, director de Adecco Group Institute.

Aunque, sin embargo, el teletrabajo ya empezaba a despuntar, según confirma ahora este estudio, en la etapa prepandemia. Como ocurrió en la empresa de Borja Iglesias Tabeayo, de Digital Strategy Lead. "La pandemia de coronavirus no afectó al funcionamiento porque ya de por sí era una empresa 100% en remoto", cuenta.

Los sectores que más lo han notado son los servicios públicos, las finanzas, seguros y el mundo de la comunicación. "El teletrabajo ofrece libertad y ahorro económico y temporal", añade Iglesias Tabeayo.

Ventajas que afianzan una modalidad que sigue en alza y que, parece, podría convertirse en la nueva normalidad laboral.