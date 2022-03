Termina la semana y en los supermercados siguen algunos estantes vacíos. Los productos que siguen escaseando son el aceite, la leche, las conservas y la harina. Además, también se han visto afectados los productos para bebés. Sin embargo, aunque la escasez de productos es notable, hay clientes que dan la nota positiva, destacando que "ya va habiendo más cosas". "La gente está más bien tranquila", expresa un hombre.

Los supermercados llamaron a la calma ante la huelga de los transportistas, y la Asociación de Consumidores pidió que no se hiciese acopio este fin de semana. Pero, ¿se sigue haciendo? "Se nota que hay menos cosas, pero no que la gente coge cosas a granel", responde un hombre, mientras que una consumidora expresa que "realmente, de lo que falta no se puede hacer acopio".

Esta es la situación tras 14 días desde que se iniciase el paro de los transportistas.