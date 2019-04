El precio de los máster se incrementa un 50%: "No puedo estudiar porque hay una barrera económica insalvable"

María tiene 23 años, acaba de terminar la carrera y aunque quiere seguir formándose no puede. "No puedo seguir estudiando el máster porque hay una barrera económica insalvable y tampoco puedo estudiar una FP porque no hay plazas", lamenta.

Y el suyo no es un caso aislado porque el precio de los máster en España se ha incrementado hasta en un 50% en muchas comunidades autónomas. "La mayoría de la gente no puede acceder a estudios superiores, únicamente, por un motivo económico", denuncia Ana García, secretaria general del Sindicato de Estudiantes.

El precio medio del crédito ronda los 26 euros. Por debajo están Andalucía y Castilla la Mancha. Y muy por encima de la media, Madrid, llegando casi a los 35 euros, o Cataluña, la más cara de todas, donde el precio del crédito supera los 40 euros.

"Somos la Comunidad Autónoma más cara de todo el Estado y de las más caras de Europa", asegura Oriol González, secretario general del Sindicato de Estudiantes de Girona. Y no sólo las tasas del máster porque Cataluña es la única comunidad que cobra un recargo por estudiar segundas formaciones.

Albert es maestro en una escuela de Barcelona, había decidido estudiar un segundo Posgrado hasta que descubrió que en su Comunidad, tener más formación está penalizado. "Por ser el segundo máster me aplicaron un recargo del 40% sobre el total de la matrícula", asegura Albert.

Él pagará su penitencia del 40% por seguir aprendiendo. Otros muchos miles de jóvenes no podrán porque, dicen, estudiar se ha convertido ya en una auténtica carrera de obstáculos.