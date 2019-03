Los gemelos Winklevoss son los primeros milmillonarios gracias a la inversión en bitcoins. Su cara probablemente no les suene, pero se hicieron famosos por demandar al creador de Facebook por robarles, supuestamente, la idea de la red social.

La fiebre por esta criptomoneda esta superando todas las barreras en los últimos días, su valor en sólo una semana ha escalado un 57% y sólo en un día experimentó una subida del 20%. ¿Podemos temer una burbuja?

"Una burbuja requiere que tenga unos fundamentales y la moneda vale lo que la gente quiera utilizarla, no hay un valor objetivo al que tenga que volver", asegura Juan Ramón Rayo, doctor en economía por el Instituto Juan de Mariana.

Uno de los argumento para descartar la burbuja es que como el oro el bitcoin es limitado. Cada día, se incorporan al mercado 1.800. Ahora, hay casi 17 millones y no se superarán los 21 millones. Aunque en los últimos días ha mostrado una gran volatilidad.

"No hay nada que te garantice que mañana el bitcoin no valga cero, de la misma manera que no hay nada que te garantice que mañana no va a valer un millón de dólares", explica experto en bitcoin, Santiago Márquez.

Grandes magnates como el presidente de JP Morgan hablan del bitcoin como un fraude peor incluso que la burbuja de los tulipanes. "Para mí no valen nada", afirma Jamie Dimon.

El bitcoin es sólo un tipo de criptomoneda, en el mercado también están el 'Ethereum', el 'Litecoin' y el 'Monero', más de 1.300 tipos. Hasta el presidente de Venezuela tiene la suya: el 'Petro'.

Las criptomonedas no se rigen por ningun banco central y no dejan apenas rastro. Por eso, según la Guardia Civil, se usaron para pagar los preparativos del 1 de octubre en Cataluña.