Los españoles cambian la forma de ahorrar debido a la mejora económica

Se aleja el miedo a tener que tirar de ahorros. Según un estudio de Bankinter los españoles destinamos un 20% menos que el año pasado al ahorro preventivo, aunque cuatro de cada diez siguen haciéndolo.

Pero, si destinamos menos dinero al "por si acaso", ¿para qué ahorramos ahora? Se duplica el ahorro para viajar, aunque entre los españoles de 35 a 44 años hay menos dinero para viajes y más para bodas y bebés.

Eso no significa que no nos demos caprichos. Sube también la intención de comprar bienes de electrónica. Y no, los españoles no nos hemos olvidado de la vivienda. El 9% del ahorro está destinado a comprarse una, la cifra permanece estable.