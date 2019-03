España espera 58 millones de turistas hasta final de año

No se ha acabado el verano y los hoteleros prevén va a ser una temporada de récord. La crisis en Egipto y los precios ajustados han hecho que las previsiones de turistas se disparen.

Cristina Majó, directora dle Hotel Do Reial, explica que "la ocupación es mejor, con respecto al año pasado, y también es mejor el ingreso medio por habitación". Se espera que recibamos más de 58 millones de turistas en 2013.

Ingleses, alemanes y franceses son fieles a nuestro país. Pero no són los únicos, cada vez más noruegos y rusos eligen a España como su lugar de vacaciones. España es el cuarto destino mundial con mayor número de visitantes extranjeros.

Dentro de nuestros país, Canarias, Balerares y Cataluña son los destinos favoritos.



Pero no todos los datos son buenos. Los datos de turistas nacionales siguen en niveles bajos, acumulan una caida del 7%. Los hoteleros no sólo prevén buenos datos de turistas extranjeros en agosto ya cuentan con reservas para el mes de septimbre.