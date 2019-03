Un hotel árbol con energías 100% renovables, la alternativa al mar para disfrutar de las vacaciones en la naturaleza

Hugo acaba de empezar sus vacaciones en un camping, pero su cabaña es bastante peculiar, va a dormir a siete metros de altura, en una casa árbol. "Me ha parecido una idea estupenda una cabaña en un árbol el niño está entusiasmado", explica Isabel Espinar, tía de Hugo.

24 metros cuadrados en los que sentir la naturaleza mucho más cerca. "Una nevera, un microondas, la terracita que está muy chula, tiene unas vistas espectaculares", añade Isabel. Granja, huerto ecológico y hasta parque multiaventura que al final no solo usan los más pequeños.

Este camping no solo es singular por sus casas encima de los árboles también es pionero en usar energías 100% renovables. "Una central que tenemos de biomasa que usa astillas y en una red de dos kilómetros calentamos todas las instalaciones", señala Antonio Gonzalo, gerente del camping 'Monte Holiday Ecoturismo'.

Una forma de disfrutar las vacaciones próxima a la naturaleza y sobre todo aprendiendo a respetar el entorno. "Lo que queremos que la gente cuando salga de aquí diga cuanto he aprendido y que bien me lo he pasado", añade Gonzalo.

Una buena alternativa más lejos del mar, pero más cerca del cielo.