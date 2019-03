Cristina, afectada por el fraude Afinsa: "Me costaba vivir, pensaba qué alivio si me muriera"

Cristina invirtió todos sus ahorros en sellos del Forum Filatélico. "300.000 euros era mi ahorro allí. Porque todo estaba allí".

Nunca llegó a cobrar la rentabilidad que le habían prometido. Cuando el escándalo del fraude estalló, se dio cuenta de que lo había perdido todo.

"Me costaba vivir, me costaba levantarme cada mañana y decir que alivio si me muriera. Para mí era una tragedia cada día que vivía de aquella manera", cuenta Cristina García a laSexta Noticias.

Diez años después sólo ha recuperado 30.000 euros de sus ahorros. Como ella, miles de afectados, siguen esperando a que la Justicia les devuelva su dinero.

El fraude de Afinsa se tragó los ahorros de casi medio millón de familias. Forum Filatélico fue condenado a pagar 2.800 millones a los afectados, pero la bancarrota de la sociedad impidió que cobrasen todo el dinero invertido.

Los directivos de Afinsa siguen pendiente del juicio oral, apenas han devuelto 10% de lo defraudado. A pesar de que el Consejo de Ministro acordó que debían devolver todo el dinero, hoy miles de afectados vuelven a reclamar que se haga Justicia.