UNA ESTAFA INMOBILIARIA EN AUGE

"Ante la ley no se puede justificar el efectivo porque no es legal. Es dinero en negro, por así decirlo". laSexta muestra cómo algunas inmobiliarias no tienen reparo en pedir pagos en B a los compradores de una VPO para lucrarse con la especulación de este tipo de viviendas.