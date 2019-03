Barcoj declara que no pintaba nada, Blesa se hace el tonto y Rato el analfabeto fiscal

Miguel Blesa llega el primero y por sorpresa. Para evitar las protestas, aparece dos horas antes de su cita. Pese a que es inspector fiscal en excendencia, intenta hacerse el tonto: "Nadie me dijo que hubiera que declarar estas cantidades".

En taxi llega el exdirector general de Caja Madrid, Sánchez Barcoj. Su argumento, que él no pintaba nada: "Quién tiene tarjeta y cuánto va en la tarjeta, era decisión de Blesa".

El último en declarar es el último que tuvo responsabilidades: Rodrigo Rato. Cuando le preguntan por qué no pagó impuestos, el exvicepresidente económico del Gobierno de España intentar hacerse pasar por un anafabeto fiscal: "No recibo ninguna información que me haga pensar que no estaba pagando impuestos (...) y no me planteé nada".

No parece que convencieran al juez. En un auto hecho público hace unas horas acusa a Rato y Blesa de consentir, aceptar y propiciar el uso de las tarjetas. Fernando Andreu les ha impuesto además fianzas millonarias.

A Rato, 3 millones de euros. A Blesa, 16. Si no pagan antes del miércoles que viene, les embargarán sus bienes.