El banco HSBC, el mayor de Europa, registró en 2023 un beneficio neto de 22.432 millones de dólares (20.734 millones de euros), lo que representa un aumento del 56,36 % con respecto al ejercicio anterior aunque queda igualmente por debajo de los pronósticos de los analistas.

En la cuenta de resultados que remitió hoy a la Bolsa de Hong Kong -donde cotiza-, el grupo indica que su facturación creció un 30,5 % interanual hasta los 66.058 millones de dólares (61.057 millones de euros) gracias, principalmente, a las subidas de tipos de interés. El consejero delegado de HSBC, Noel Quinn, celebró el "rendimiento récord de los beneficios" y anunció el dividendo anual más alto desde 2008 -de un total de 0,61 dólares (0,56 euros) por acción con cargo al ejercicio- y un programa de recompra de acciones de 2.000 millones de dólares a completar antes de la presentación de los resultados del primer trimestre.

No obstante, el beneficio neto atribuido quedó por debajo de los 26.100 millones de dólares que esperaba un panel de expertos compilado por Bloomberg, en parte debido a un ajuste de 3.000 millones de dólares en la valoración de la inversión de HSBC en el banco estatal chino Bank of Communications, del que posee un 19 %. En total, HSBC informó de unos 3.447 millones de dólares (3.188 millones de euros) en pérdidas esperadas por exposición al crédito y cargos por deterioro, derivados principalmente de su exposición al mercado inmobiliario chino, sumido en una crisis que parece no tocar fondo desde hace más de dos años, aunque Quinn subrayó su confianza en la "resistencia" de la economía china y en las oportunidades de crecimiento que ofrece "a medio y largo plazo". Más ingresos por intereses.

El banco elevó en un 17,84 % sus ingresos netos por intereses hasta unos 35.796 millones de dólares (33.100 millones de euros), mientras que el margen neto de interés -la diferencia entre intereses devengados y los que se han pagado a los clientes- se situó en el 1,66 %, 24 puntos básicos más que al cierre del anterior ejercicio pero 4 menos que a finales del tercer trimestre. A finales del año, la ratio de solvencia de capital común 'Tier 1' (CET1, recursos propios básicos) era de 14,8 %, 0,6 puntos por encima del dato del cierre de 2022.

La compañía también informó de un descenso interanual del 2 % en sus gastos operativos, que cifró en 32.070 millones de dólares (29.655 millones de euros), merced al final de costes recurrentes de reestructuración en el marco del plan de reducción de gastos, que pasaba por recortar miles de puestos de trabajo en Europa y EE. UU. para reforzar así su presencia en Asia, su principal mercado.