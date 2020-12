Desde laSexta nos hemos acercado a los mercados para saber a qué precios están los alimentos estrella en estas fechas previas a la navidad. No es el mejor día para comprar Percebes en Madrid. "El percebe está hoy a 120 euros el kilo, pero porque hay muy poco y se ha metido mal tiempo", explica uno de los vendedores.

Si preguntamos a cuánto puede subir antes de nochebuena, él advierte: "Primero, que haya". Seguimos mirando marisco, y vamos a por el centollo: "Está a 40 euros el kilo". En Galicia, en cambio, el precio baja. Allí los percebes están a 57 euros el kilo, y el centollo a 29,90 euros. España ya está en esos días en los que se empieza a pensar en las cenas navideñas.

Son muchos los que compran para congelar, aunque este año esperan que se deje para más tarde que nunca. "La gente no está animada, ni hay alegría", explica a laSexta otra vendedora. Nosotros lo comprobamos: no son pocos los que se escudan en que no saben si comprar mucho o poco, dadas las medidas y restricciones para evitar la propagación de contagios de coronavirus.

No obstante, sí hemos encontrado a quien se ha puesto las pilas. "Estoy comprando paletillas de cordero para Navidad. Por lo menos, para celebrarlo con mi familia", cuenta una mujer que ha acudido al mercado para hacer las primeras compras navideñas. Pero ¿a cuánto está el cordero? Volvemos a preguntar en uno de los establecimientos del recinto especializado en carne.

"Está a 17 euros el kilo", afirma el vendedor a laSexta, que añade el precio que puede alcanzar este producto poco antes de la Nochebuena: "19 o 20 euros el kilo como mucho". Lo vamos a comprobar, porque de aquí a esa fecha vamos a ver cómo va evolucionado el precio según se aproximan las fiestas. Algo habrá que ir pensando también para el postre.

En Madrid, la piña está a 2,40 euros el kilo; en Sevilla, a 1,50. Así que ya saben, aprovechen. Las navidades vienen igualmente y si compran ahora, lo puede agradecer su bolsillo.